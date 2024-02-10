Ирландия отказывается выдавать России новые визы для работников посольства

Правительство Ирландии отказывается позволить России провести ротацию дипломатов в ее посольстве в Дублине, за которым в последние годы следят ирландские службы безопасности из-за опасений относительно шпионажа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Irish Times.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество работников в российском посольстве в Дублине сократилось с 30 до 14. Из них восемь – административные сотрудники и шесть дипломатов, в том числе посол Юрий Филатов.

Кроме того, из Ирландии выехали два российских атташе по вопросам обороны, которые обычно тесно сотрудничают с российскими спецслужбами или непосредственно подчиняются им, находясь за рубежом.

Представитель посольства РФ подтвердил The Irish Times, что с прошлого года Ирландия прекратила выдавать новые визы новым сотрудникам посольства и отказалась продлевать аккредитацию сотрудникам, которые уже находятся в государстве.

"Как следствие, многие сотрудники были вынуждены значительно превысить срок своего пребывания здесь, но потом были вынуждены уехать в Россию по личным причинам, без какой-либо замены", – сетует россиянин.

Министерство иностранных дел Ирландии подтвердило значительное сокращение количества аккредитованных сотрудников посольства России, но отказалось комментировать визовые вопросы. Но источники The Irish Times подтвердили, что ведомство прекратило выдачу новых виз с прошлого года из-за плохих отношений между Ирландией и Россией.

До февраля 2022 года Россия имела одно из крупнейших дипломатических представительств в Дублине, несмотря на то, что имела относительно мало официальных отношений с ирландским правительством и небольшую диаспору в этой стране.

Это давно вызвало беспокойство ирландских спецслужб, которые подозревают, что посольство РФ используется как прикрытие для различных видов шпионской деятельности, в частности для перехвата коммуникаций.

Напомним, в марте 2022-го Ирландия объявила персонами нон грата четырех российских шпионов под дипломатическим прикрытием.