Колишній прем'єр Нідерландів помер в ході евтаназії разом з дружиною

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом із дружиною пішов із життя внаслідок проведеної процедури евтаназії.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані заснованої ван Агтом правозахисної організації The Rights Forum, інформує "Європейська правда".

Подружжя померло в понеділок і буде поховане на приватній церемонії в східному місті Неймеген. Їм обом було по 93 роки.

"Він помер, взявшись за руку зі своєю коханою дружиною Євгенією ван Агт-Крекельберг, підтримкою і опорою, з якою він був разом понад 70 років і яку завжди називав "моя дівчинка", – йдеться в заяві некомерційної організації.

Обидва вже деякий час мали слабке здоров'я. У 2019 році Ван Агт переніс крововилив у мозок і так і не зміг повністю одужати.

Ван Агт був прем'єр-міністром Нідерландів з 1977 по 1982 рік.

Після відходу з офіційних постів продовжував брати активну участь у міжнародній політиці, зокрема, у процесі врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Після візиту до Ізраїлю в 1999 році ван Агт заявляв про свою підтримку палестинського народу. Він називав свій досвід поїздки "наверненням".

У 2009 році він заснував організацію The Rights Forum, яка виступає за "справедливу і стійку голландську та європейську політику щодо палестинсько-ізраїльського питання".

Нагадаємо, у листопаді суд у Німеччині не задовольнив позов двох важкохворих пацієнтів, які вимагали дозволити їм придбати препарат для евтаназії.