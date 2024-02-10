Бывший премьер Нидерландов умер в ходе эвтаназии вместе с женой

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт вместе с женой ушел из жизни в результате проведенной процедуры эвтаназии.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные основанной ван Агтом правозащитной организации The Rights Forum, информирует "Европейская правда".

Супруги умерли в понедельник и будут похоронены на частной церемонии в восточном городе Неймеген. Им обоим было по 93 года.

"Он умер, взявшись за руку со своей любимой женой Евгенией ван Агт-Крекельберг, поддержкой и опорой, с которой он был вместе более 70 лет и которую всегда называл "моя девочка", – говорится в заявлении некоммерческой организации.

Оба уже некоторое время имели слабое здоровье. В 2019 году Ван Агт перенес кровоизлияние в мозг и так и не смог полностью выздороветь.

Ван Агт был премьер-министром Нидерландов с 1977 по 1982 год.

После ухода с официальных постов продолжал активно участвовать в международной политике, в частности, в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта.

После визита в Израиль в 1999 году ван Агт заявлял о своей поддержке палестинского народа. Он называл свой опыт поездки "обращением".

В 2009 году он основал организацию The Rights Forum, которая выступает за "справедливую и устойчивую голландскую и европейскую политику в отношении палестино-израильского вопроса".

Напомним, в ноябре суд в Германии не удовлетворил иск двух тяжелобольных пациентов, которые требовали разрешить им приобрести препарат для эвтаназии.