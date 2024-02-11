Уряд Польщі і Дуда розійшлися у реакціях на розповіді Трампа про залякування союзників

Уряд Польщі та президент розійшлися в думках у своїй реакції на скандальні слова Дональда Трампа про те, що він погрожував комусь із лідерів союзинків "заохотити Росію до агресії", та розкритикували одне одного.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Прем’єр Дональд Туск прокоментував заяву Трампа, пригадавши нещодавні слова президента Анджея Дуди про те, що, на його переконання, Трамп завжди дотримується даного слова.

"Президент Дуда: "Президент Трамп дотримується слова". Президент Трамп: "Я заохочуватиму Росію атакувати країни НАТО". Може це належна тема для обговорення Ради уряду?", – написав Туск.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш дав зрозуміти, що вважає заяву Трампа неприйнятною.

"Ніяка виборча кампанія не може бути виправданням для того, щоб гратися з безпекою Альянсу… Підривати довіру у союзницьких країнах – це означає послаблювати НАТО", – відреагував він.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський назвав слова Трампа "фактично закликом передати Європу Путіну", та нагадав, що Трамп – "той самий політик, повернення якого до влади хочуть у "ПіС".

"Цікаво, президент Дуда хоч якось це прокоментує?", – додав він.

Анджей Дуда після того висловив переконання, що за будь-якого президента при владі союзницькі зв’язки між Польщею та США мають бути сильними і натякнув, що не погоджується з тональністю критики від польських урядовців.

"Союз Польщі і США має бути сильним, незалежно від того, хто зараз при владі у Польщі та у США. Я завжди діяв, виходячи з таких міркувань, і продовжу так робити, з повагою до всіх наших партнерів у США. А ображати половину політичної сцени у Штатах – це не слугує ані безпеці Польщі, ані нашим економічним інтересам", – заявив він, додавши, що за перебування при владі його партїі "Право і Справедливість" Польща виділяла на оборону 4% ВВП, і завдяки цьому країна буде у безпеці.

Нагадаємо, на передвиборчому заході Дональд Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.