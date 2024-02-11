Правительство Польши и Дуда разошлись в реакциях на рассказы Трампа о запугивании союзников

Правительство Польши и президент разошлись во мнениях в своей реакции на скандальные слова Дональда Трампа о том, что он угрожал кому-то из лидеров союзников "поощрить Россию к агрессии", и раскритиковали друг друга.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Премьер Дональд Туск прокомментировал заявление Трампа, вспомнив недавние слова президента Анджея Дуды о том, что, по его убеждению, Трамп всегда придерживается данного слова.

"Президент Дуда: "Президент Трамп держит слово". Президент Трамп: "Я буду поощрять Россию атаковать страны НАТО". Может это подходящая тема для обсуждения Совета правительства?", – написал Туск.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал понять, что считает заявление Трампа неприемлемым.

"Никакая избирательная кампания не может быть оправданием для того, чтобы играть с безопасностью Альянса... Подрывать доверие в союзнических странах – это значит ослаблять НАТО", – отреагировал он.

Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский назвал слова Трампа "фактически призывом передать Европу Путину", и напомнил, что Трамп – "тот самый политик, возвращения которого к власти хотят в "ПиС".

"Интересно, президент Дуда хоть как-то это прокомментирует?", – добавил он.

Анджей Дуда после того выразил убеждение, что при любом президенте у власти союзнические связи между Польшей и США должны быть сильными и намекнул, что не согласен с тональностью критики от польских чиновников.

"Союз Польши и США должен быть сильным, независимо от того, кто сейчас у власти в Польше и в США. Я всегда действовал, исходя из таких соображений, и продолжу так делать, с уважением ко всем нашим партнерам в США. А оскорблять половину политической сцены в Штатах – это не служит ни безопасности Польши, ни нашим экономическим интересам", – заявил он, добавив, что в бытность у власти его партии "Право и Справедливость" Польша выделяла на оборону 4% ВВП, и благодаря этому страна будет в безопасности.

Напомним, на предвыборном мероприятии Дональд Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.