Байден назвав заяви Трампа щодо погроз союзникам жахливими і небезпечними

Президент США Джо Байден відреагував на заяви свого попередника, який розповів, як погрожував союзникам "заохотити" РФ до агресії, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.

Слова Байдена наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Чинний глава Білого дому назвав висловлювання Трампа "жахливими і небезпечними".

Він також попередив, що потенційний другий термін Трампа зруйнує американські міжнародні відносини і заохотить ворогів США.

"Визнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну зелене світло для продовження війни і насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну і поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими і небезпечними", – сказав Байден.

Він також назвав ці висловлювання очікуваними від людини, "яка обіцяє правити як диктатор в перший день, якщо повернеться в Овальний кабінет, подібно до тих, кого він вихваляє".

Під час мітингу у Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними.

У Білому домі раніше назвали "ненормальним" погрози Трампа заохотити РФ до агресії проти союзників.