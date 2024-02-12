Байден назвал заявления Трампа об угрозах союзникам ужасными и опасными

Президент США Джо Байден отреагировал на заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" РФ к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Слова Байдена приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Действующий глава Белого дома назвал высказывания Трампа "ужасными и опасными".

Он также предупредил, что потенциальный второй срок Трампа разрушит американские международные отношения и поощрит врагов США.

"Признания Дональда Трампа, что он намерен дать Путину зеленый свет для продолжения войны и насилия, продолжения его грубого нападения на свободную Украину и распространения его агрессии на народы Польши и стран Балтии, ужасны и опасны", – сказал Байден.

Он также назвал эти высказывания ожидаемыми от человека, "который обещает править как диктатор в первый день, если вернется в Овальный кабинет, подобно тем, кого он восхваляет".

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.

В Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.