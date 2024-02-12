Пашинян прокоментував ймовірність арешту Путіна у Вірменії

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян прокоментував можливість арешту президента РФ Владіміра Путіна у Вірменії на тлі приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Пашинян ухилився від відповіді на питання, чи арештовуватиме вірменська поліція Путіна, якщо той приїде до країни.

За його словами, рішення приєднатися до Римського статуту "слугує підвищенню рівня безпеки Вірменії".

"Що стосується юридичних тонкощів. Я не можу зараз проводити юридичний аналіз, тому що це робота юристів. Дозвольте мені відкрити вам секрет. Після 2018 року у Вірменії відбулися великі демократичні реформи. І я не вирішую, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати", – додав прем’єр.

Водночас Пашинян зауважив, що Вірменія як "відповідальна держава повинна залишатися відданою всім своїм міжнародним зобов'язанням", включаючи зобов'язання перед РФ.

З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

Як відомо, держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати президента Росії Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

Відомо, що Росія надсилала Вірменії "рекомендації" у зв’язку з ратифікацією статуту Міжнародного кримінального суду і Єреван вже відреагував на цей документ.