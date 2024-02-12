Пашинян прокомментировал вероятность ареста Путина в Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал возможность ареста президента РФ Владимира Путина в Армении на фоне присоединения страны к Международному уголовному суду.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Пашинян уклонился от ответа на вопрос, будет ли армянская полиция арестовывать Путина, если тот приедет в страну.

По его словам, решение присоединиться к Римскому статуту "служит повышению уровня безопасности Армении".

"Что касается юридических тонкостей. Я не могу сейчас проводить юридический анализ, потому что это работа юристов. Позвольте мне открыть вам секрет. После 2018 года в Армении произошли большие демократические реформы. И я не решаю, кого арестовывать, а кого не арестовывать", – добавил премьер.

В то же время Пашинян отметил, что Армения как "ответственное государство должна оставаться преданной всем своим международным обязательствам", включая обязательства перед РФ.

С 1 февраля в Армении вступил в силу Римский статут, что означает официальное присоединение страны к Международному уголовному суду.

Как известно, государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать президента России Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны согласно ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.

Известно, что Россия присылала Армении "рекомендации" в связи с ратификацией статута Международного уголовного суда и Ереван уже отреагировал на этот документ.