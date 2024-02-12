Посол: Німеччина за два роки пройшла шлях від 5 тисяч шоломів до 7,6 млрд євро

Посол України у Берліні Олексій Макеєв відзначає, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина усвідомила, що повинна обійняти лідерську роль у процесах забезпечення європейської безпеки.

Про це дипломат розповів у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

За словами Макеєва, у Німеччині усвідомили, що в умовах сьогоднішньої війни Росії проти всього цивілізованого світу і насамперед проти Європи Берлін має взяти на себе лідерську роль.

"Звісно, треба визнати, ще не всі це розуміють, не всі хочуть це розуміти. Але давайте подивимося все ж таки, який шлях пройшла Німеччина за цей період: від 5 тисяч шоломів до 7,6 мільярда євро на 2024 рік", – зауважив посол.

Він відзначив, що тектонічні зміни відбуваються як у тих політиків, хто в 2015 році брав участь у Мінських переговорах, так і у тих, хто робив можливим будівництво Nord Stream чи з 1970-х впроваджував концепцію Віллі Брандта і "східної політики" Німеччини.

"У мене є з десяток прикладів, коли політики повністю поміняли своє ставлення або змінюють його поступово; не одразу, але розуміють, про що йдеться, розуміють, коли вони заходять більше в український контекст, коли вони розуміють наслідки цієї війни.

Ми поступово виходимо від твердження "це не наша війна" до твердження "в нашому інтересі – щоб Україна перемогла", – розповів Макеєв.

Нагадаємо, за даними опитувань, більшість німців чітко усвідомлюють небезпеку наслідків перемоги Росії у війні проти України, водночас готовність надавати підтримку Києву знижується.

У той же час канцлер Німеччини Олаф Шольц активно просуває необхідність подальшої підтримки України, зокрема – Сполученими Штатами. Детально про це та його нещодавній візит у Вашингтон читайте у статті "ЄвроПравди".