Посол: Германия за два года прошла путь от 5 тысяч шлемов до 7,6 млрд евро

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев отмечает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия осознала, что должна занять лидерскую роль в процессах обеспечения европейской безопасности.

Об этом дипломат рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

По словам Макеева, в Германии осознали, что в условиях сегодняшней войны России против всего цивилизованного мира и прежде всего против Европы Берлин должен взять на себя лидерскую роль.

"Конечно, надо признать, еще не все это понимают, не все хотят это понимать. Но давайте посмотрим все же, какой путь прошла Германия за этот период: от 5 тысяч шлемов до 7,6 миллиарда евро на 2024 год", – отметил посол.

Он отметил, что тектонические изменения происходят как у тех политиков, кто в 2015 году участвовал в Минских переговорах, так и у тех, кто делал возможным строительство Nord Stream или с 1970-х внедрял концепцию Вилли Брандта и "восточной политики" Германии.

"У меня есть с десяток примеров, когда политики полностью поменяли свое отношение или меняют его постепенно; не сразу, но понимают, о чем идет речь, понимают, когда они заходят больше в украинский контекст, когда они понимают последствия этой войны.

Мы постепенно выходим от утверждения "это не наша война" к утверждению "в нашем интересе – чтобы Украина победила", – рассказал Макеев.

Напомним, по данным опросов, большинство немцев четко осознают опасность последствий победы России в войне против Украины, в то же время готовность оказывать поддержку Киеву снижается.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц активно продвигает необходимость дальнейшей поддержки Украины, в частности – Соединенными Штатами. Подробно об этом и его недавнем визите в Вашингтон читайте в статье "ЕвроПравды".