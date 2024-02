Флагман флоту Британії вирушив на навчання НАТО через несправність іншого авіаносця

Найбільший військовий корабель британського флоту, авіаносець Prince of Wales, 12 лютого вирушив із місця базування в Портсмуті для участі в масштабних навчаннях НАТО Steadfast Defender – 24 після поломки іншого авіаносця Queen Elizabeth.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Королівський військово-морський флот Британії.

За сім днів, відколи стало відомо про дефект в HMS Queen Elizabeth, HMS Prince of Wales підготували для розгортання в найбільших з кінця Холодної війни навчаннях Північноатлантичного Альянсу.

На авіаносець завантажили приблизно 70 тисяч денних пайків для моряків та інші господарські товари, а також запасні частини для винищувачів F-35, гелікоптерів Merlin і Wildcat, комплекти одягу для холодної погоди і медикаменти.

As our largest warship @HMSPWLS sails to lead NATO’s carrier strike group, I want to thank her crew for readying to deploy in just a matter of days.



Today’s rapid deployment is a testament to the resilience of our @RoyalNavy & underlines the importance of having two carriers. pic.twitter.com/PgB6gdW0Hr