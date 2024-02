Флагман флота Британии отправился на учения НАТО из-за неисправности другого авианосца

Крупнейший военный корабль британского флота, авианосец Prince of Wales, 12 февраля отправился с места базирования в Портсмуте для участия в масштабных учениях НАТО Steadfast Defender – 24 после поломки другого авианосца Queen Elizabeth.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании.

За семь дней, с тех пор как стало известно о дефекте в HMS Queen Elizabeth, HMS Prince of Wales подготовили для развертывания в крупнейших с конца Холодной войны учениях Североатлантического Альянса.

На авианосец загрузили примерно 70 тысяч дневных пайков для моряков и другие хозяйственные товары, а также запасные части для истребителей F-35, вертолетов Merlin и Wildcat, комплекты одежды для холодной погоды и медикаменты.

As our largest warship @HMSPWLS sails to lead NATO’s carrier strike group, I want to thank her crew for readying to deploy in just a matter of days.



Today’s rapid deployment is a testament to the resilience of our @RoyalNavy & underlines the importance of having two carriers. pic.twitter.com/PgB6gdW0Hr