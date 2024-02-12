Флагман флота Британии отправился на учения НАТО из-за неисправности другого авианосца

Крупнейший военный корабль британского флота, авианосец Prince of Wales, 12 февраля отправился с места базирования в Портсмуте для участия в масштабных учениях НАТО Steadfast Defender – 24 после поломки другого авианосца Queen Elizabeth.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании.

За семь дней, с тех пор как стало известно о дефекте в HMS Queen Elizabeth, HMS Prince of Wales подготовили для развертывания в крупнейших с конца Холодной войны учениях Североатлантического Альянса.

На авианосец загрузили примерно 70 тысяч дневных пайков для моряков и другие хозяйственные товары, а также запасные части для истребителей F-35, вертолетов Merlin и Wildcat, комплекты одежды для холодной погоды и медикаменты.

As our largest warship @HMSPWLS sails to lead NATO’s carrier strike group, I want to thank her crew for readying to deploy in just a matter of days.



Today’s rapid deployment is a testament to the resilience of our @RoyalNavy & underlines the importance of having two carriers. pic.twitter.com/PgB6gdW0Hr — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 12, 2024

Как ожидается, HMS Prince of Wales возглавит авианосную ударную группу из восьми кораблей при поддержке кораблей США, Испании и Дании. Она станет составляющей союзного флота из 40 кораблей из более чем двух десятков стран, участвующих в морской части Steadfast Defender.

Морской компонент учений НАТО будет проходить у арктического побережья Норвегии с конца февраля по март. Перед развертыванием в Норвегии HMS Prince of Wales проведет недельные учения в Северном море со своей авиагруппой.

Отметим, что и этот флагман британского флота, спущенный на воду в 2019 году, уже несколько раз подвергался поломкам – в частности не смог принять участия в масштабных учениях в США в 2022 году.

Учения Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года, в маневрах примут участие 90 тысяч военных из всех членов НАТО и Швеции, которая в шаге от обретения полноправного членства.

Учения начались еще 24 января и продлятся до конца мая, большинство мероприятий состоится в странах Центральной Европы.