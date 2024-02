Зеленський та Кулеба подякували Сенату США за схвалення проєкту з допомогою для України

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагували на схвалення в Сенаті США пакетного законопроєкту, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це вони написали в Twitter (X).

"Вдячний (лідеру більшості) Чаку Шумеру, (лідеру меншості) Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення", – зазначив Зеленський.

I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy, and the values we all hold dear.



For us in Ukraine, continued US assistance helps to save human lives from Russian terror.…