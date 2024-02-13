Зеленський та Кулеба подякували Сенату США за схвалення проєкту з допомогою для України

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагували на схвалення в Сенаті США пакетного законопроєкту, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це вони написали в Twitter (X).

"Вдячний (лідеру більшості) Чаку Шумеру, (лідеру меншості) Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення", – зазначив Зеленський.

I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy, and the values we all hold dear.



For us in Ukraine, continued US assistance helps to save human lives from Russian terror.… February 13, 2024

За його словами, подальша допомога США дає змогу Україні рятувати людські життя від російського терору.

"Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну. Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу", – додав президент.

Своєю чергою Кулеба також подякував Шумеру, Макконнеллу та усім сенаторам за "підтримку не лише додаткової допомоги Україні, але й глобальної позиції та сили Америки".

I am grateful to the Senate Republican @LeaderMcConnell and Democratic @SenSchumer leadership, as well as all Senators, for supporting not only additional assistance for Ukraine but also America's global posture and strength.



This signal of unwavering bipartisan support is… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 13, 2024

"Цей сигнал непохитної двопартійної підтримки є дуже потрібним і цінним. Ми очікуємо на подальші кроки, спрямовані на протидію російській агресії, наближення справедливого миру в Україні та підтримку міжнародного порядку, який США допомогли встановити та який захищає всіх американців, а також інші вільні нації", – резюмував Кулеба.

Сьогодні, 13 лютого, Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України.

Раніше лідер на номінацію від республіканців на виборах президента Дональд Трамп висловився проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.