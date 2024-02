Зеленский и Кулеба поблагодарили Сенат США за одобрение проекта с помощью для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировали на одобрение в Сенате США пакетного законопроекта, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом они написали в Twitter (X).

"Благодарен (лидеру большинства) Чаку Шумеру, (лидеру меньшинства) Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для всех нас огромное значение", – отметил Зеленский.

I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy, and the values we all hold dear.



For us in Ukraine, continued US assistance helps to save human lives from Russian terror.…