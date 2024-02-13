Що стоїть за провокацією польських фермерів на кордоні

Конфлікт на кордоні України та Польщі вийшов на новий рівень.

Днем 11 лютого польські фермери, що протестували біля пункту перетину польсько-українського кордону "Ягодин – Дорогуськ", висипали частину зерна з трьох українських вантажівок.

Про ймовірні причини цієї провокації і шанси на компроміс з Польщею читайте в колонці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Висипане зерно: чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі

Панченко нагадує, що польські фермери протестують проти рішення Єврокомісії продовжити ще на рік дії торговельних преференцій для України.

"Зважаючи на те, що рішення Єврокомісії ще має бути схвалене Європейською радою, у протестувальників є надія на те, що уряд вирішить скористатися своїм правом вето. Заради цього вони анонсували, що блокада кордону триватиме щонайменше 30 днів" – пише автор колонки.

За його словами, до фермерів незабаром можуть приєднатися і польські перевізники, які незадоволені відмовою їхнього уряду ветувати дозвіл для українців на вільні вантажні перевезення в ЄС.

Редактор зауважує, що уряд Дональда Туска, що почав виконання своїх обов’язків лише наприкінці минулого року, намагається досягти компромісу з Україною. Цій меті був присвячений візит польського прем’єра до Києва.

Разом з тим, автор колонки вважає, що всередині Польщі є групи, які виступають категорично проти будь-яких компромісів з Україною.

"Саме цій меті, очевидно, і слугувало висипання зерна з українських фур. Було нескладно спрогнозувати, що такі дії спричинять дуже гостру реакцію в Україні, а відповідно, можуть призвести до силових дій у відповідь. І це суттєво ускладнить досягнення компромісу між Києвом та Варшавою.

На щастя, цей план не спрацював. Точніше, наразі не спрацював", – зазначає Юрій Панченко.

Якщо польська поліція не буде зупиняти такі дії та не каратиме винних, швидше за все, такі акції стануть регулярними. І тоді точно викличуть відповідь в Україні, припускає редактор.

Наразі українська влада чекає від Варшави покарання винних у цьому нападі та гарантій недопущення таких інцидентів надалі.

Проте нинішня реакція Варшави поки не дає підстав сподіватися, що там готові на такі дії.

Лише на другий день після цього інциденту міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський знайшов сили перепросити за нього.

Панченко звертає увагу на те, що нинішні протести фермерів ще й мають підтримку в чинному уряді, зокрема, з боку заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака. Він є лідером "Агроунії" і відомий заявами на користь РФ.

Попри відносно невисоку посаду, Колодзейчак не просто дозволяє собі риторику, яка часто суперечить курсу уряду, але й нав’язує цю риторику уряду.

Але, заступник міністра, вважає Юрій Панченко, ще й стане у нагоді через наближення місцевих виборів, де голоси фермерів можуть стати вирішальними, принаймні в деяких воєводствах.

Отже, нинішні події на кордоні ставлять під сумнів можливість досягнення компромісу між країнами.

Більш докладно – в колонці Юрія Панченка Висипане зерно: чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.