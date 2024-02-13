Что стоит за провокацией польских фермеров на границе

Конфликт на границе Украины и Польши вышел на новый уровень.

Днем 11 февраля польские фермеры, протестовавшие возле пункта пересечения польско-украинской границы "Ягодин – Дорогуск", высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков.

О вероятных причинах этой провокации и шансах на компромисс с Польшей читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Высыпанное зерно: почему нынешний кризис на границе с Украиной стал вызовом для правительства Польши.

Панченко напоминает, что польские фермеры протестуют против решения Еврокомиссии продлить еще на год действия торговых преференций для Украины.

"Учитывая то, что решение Еврокомиссии еще должно быть одобрено Европейским советом, у протестующих есть надежда на то, что правительство решит воспользоваться своим правом вето. Ради этого они анонсировали, что блокада границы продлится не менее 30 дней", – пишет автор колонки.

По его словам, к фермерам вскоре могут присоединиться и польские перевозчики, которые недовольны отказом их правительства ветировать разрешение для украинцев на свободные грузовые перевозки в ЕС.

Редактор отмечает, что правительство Дональда Туска, начавшее исполнение своих обязанностей только в конце прошлого года, пытается достичь компромисса с Украиной. Этой цели был посвящен визит польского премьера в Киев.

Вместе с тем, автор колонки считает, что внутри Польши есть группы, которые выступают категорически против любых компромиссов с Украиной.

"Именно этой цели, очевидно, и служило высыпание зерна из украинских фур. Было несложно спрогнозировать, что такие действия вызовут очень острую реакцию в Украине, а соответственно, могут привести к силовым действиям в ответ. И это существенно усложнит достижение компромисса между Киевом и Варшавой.

К счастью, этот план не сработал. Точнее, пока не сработал", – отмечает Юрий Панченко.

Если польская полиция не будет останавливать такие действия и не будет наказывать виновных, скорее всего, такие акции станут регулярными. И тогда точно вызовут ответ в Украине, предполагает редактор.

Сейчас украинская власть ждет от Варшавы наказания виновных в этом нападении и гарантий недопущения таких инцидентов в дальнейшем.

Однако нынешняя реакция Варшавы пока не дает оснований надеяться, что там готовы на такие действия.

Лишь на второй день после этого инцидента министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский нашел силы извиниться за него.

Панченко обращает внимание на то, что нынешние протесты фермеров еще и имеют поддержку в действующем правительстве, в частности, со стороны заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака. Он является лидером "Агроунии" и известен заявлениями в пользу РФ.

Несмотря на относительно невысокую должность, Колодзейчак не просто позволяет себе риторику, которая часто противоречит курсу правительства, но и навязывает эту риторику правительству.

Но, заместитель министра, считает Юрий Панченко, еще и пригодится из-за приближения местных выборов, где голоса фермеров могут стать решающими, по крайней мере в некоторых воеводствах.

Итак, нынешние события на границе ставят под сомнение возможность достижения компромисса между странами.

Более подробно – в колонке Юрия Панченко Высыпанное зерно: почему нынешний кризис на границе с Украиной стал вызовом для правительства Польши.