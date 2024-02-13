Чеські фермери приєднаються до скоординованого блокування кордонів разом з колегами з ЄС

Чеські фермери наступного тижня приєднаються до міжнародного протесту аграрних організацій Центральної та Східної Європи, які роздратовані аграрною політикою Євросоюзу та імпортом дешевшої продукції з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

У рамках масової акції, яка відбудеться 22 лютого, вони влаштують протестні ходи до прикордонних переходів, де зустрінуть колег з інших країн.

Ще до цього частина аграріїв у понеділок, 19 лютого, збирається вирушити з важкою технікою до Праги, де хочуть перекрити трасу.

За словами речниці Аграрної палати Барбори Панкової, неможливо передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки поїде на кордон. "Ми не можемо виключити, що прикордонні переходи та дороги будуть заблоковані", – сказала вона.

Представники сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії у понеділок та вівторок обговорювали проблеми, пов’язані з політикою ЄС та її впливом на сільське господарство, з єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським.

Вони передали єврокомісару свої вимоги. Йдеться про компенсацію фермерам за дотримання нових правил, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, полегшення у сфері бюрократії та прозорість системи субсидій, а також про краще регулювання української продукції, що прямує на ринок ЄС.

"Тільки спільною координацією наших вимог і спільними діями ми маємо шанс привернути увагу до безвихідної ситуації, в якій зараз перебуває європейське сільське господарство, і чинити тиск на європейських і чеських політиків", – заявив президент Чеської сільськогосподарської палати Ян Долежал.

За його словами, якщо Єврокомісія не представить план вирішення цих проблем, акції на прикордонних переходах можуть бути повторені.

У вівторок польські фермери попередили, що 20 лютого заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Читайте також про те, чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.