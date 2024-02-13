Чешские фермеры присоединятся к скоординированному блокированию границ вместе с коллегами из ЕС

Чешские фермеры на следующей неделе присоединятся к международному протесту аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые раздражены аграрной политикой Евросоюза и импортом дешевой продукции из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

В рамках массовой акции, которая состоится 22 февраля, они устроят протестные шествия к пограничным переходам, где встретят коллег из других стран.

Еще до этого часть аграриев в понедельник, 19 февраля, собирается отправиться с тяжелой техникой в Прагу, где хотят перекрыть трассу.

По словам пресс-секретаря Аграрной палаты Барборы Панковой, невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники поедет на границу. "Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", – сказала она.

Представители сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии в понедельник и вторник обсуждали проблемы, связанные с политикой ЕС и ее влиянием на сельское хозяйство, с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским.

Они передали еврокомиссару свои требования. Речь идет о компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также о лучшем регулировании украинской продукции, направляющейся на рынок ЕС.

"Только совместной координацией наших требований и совместными действиями мы имеем шанс привлечь внимание к безвыходной ситуации, в которой сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказать давление на европейских и чешских политиков", – заявил президент Чешской сельскохозяйственной палаты Ян Долежал.

По его словам, если Еврокомиссия не представит план решения этих проблем, акции на пограничных переходах могут быть повторены.

Во вторник польские фермеры предупредили, что 20 февраля заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

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