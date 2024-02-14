Палата представителей США объявила импичмент в главе МВД, впервые за 150 лет

Палата представителей Конгресса США впервые за почти 150 лет объявила импичмент одному из министров администрации Байдена – главе Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Около недели назад республиканцы в Палате представителей уже пытались провести такое голосование, аргументируя это ситуацией на границе с Мексикой, но оно провалилось еще на начальном этапе из-за недостаточного присутствия.

В целом республиканцы начали расследовать политику ведомства Майоркаса на южной границе еще с тех пор, когда получили большинство в Палате представителей, а об импичменте активно заговорили в январе.

Во вторник импичмент Майоркаса удался – с минимальным перевесом голосов, 214 к 213. Против этого шага проголосовали три республиканца.

Это первый прецедент, когда парламент таким образом выражает министру недоверие, с 1876 года – тогда меру применили к министру обороны.

Республиканцы обвиняют Майоркаса в "преступлениях и халатности" из-за ситуации с нелегальной миграцией на границе с Мексикой.

Министерство внутренней безопасности после голосования выступило с заявлением, что эти республиканцы в Палате представителей "войдут в историю за попрание Конституции ради политической выгоды, а не как те, кто работал для решения сложных вызовов на границе".

"Министр Майоркас и ведомство продолжат ежедневно работать ради безопасности американцев", – добавили в заявлении.

Представитель Белого дома назвал голосование безосновательным и неконституционным.

Несмотря на результат голосования в Палате представителей, маловероятно, что импичмент Майоркасу объявят в Сенате, где демократы еще имеют большинство.

Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование одобренный Сенатом проект со средствами на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Президент Джо Байден после решения Сената призвал Палату представителей как можно быстрее одобрить проект.