У Литві спецкомісія пропонує забрати громадянство у балерини, яка живе в РФ і підтримує війну

Литовська комісія у справах громадянства запропонувала позбавити громадянства Литви балерину Ілзу Лієпу, яка проживає в Росії та публічно висловлювалася на підтримку війни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

"Комісія одностайно вирішила запропонувати президенту визнати, що Ілза Лієпа втратила громадянство Литви", – заявив очільник комісії Пранас Жукаускас після засідання у середу.

Питання щодо громадянства Лієпи винесли на обговорення після того, як балерина, що має також громадянство РФ і проживає в Росії, в інтерв’ю російським "ЗМІ" засудила позицію країн Балтії щодо російсько-української війни та висловила підтримку "спецоперації", яку розпочав Кремль.

Нагадаємо, 13 листопада литовське МВС звернулося до Департаменту державної безпеки з проханням перевірити сотні іноземців, які мають литовське громадянство, надане їм у вигляді винятку.

Литовський закон про громадянство передбачає можливість позбавлення громадянства, виданого за такою процедурою, якщо особа почала скоювати дії, що загрожують безпековим інтересам Литви, публічно висловлює підтримку державі, яка загрожує інтересам Литви, країн ЄС чи інших союзників.

Це рішення ухвалили після повідомлення ЗМІ про те, що російська балерина Ілзе Лієпа, яка також має литовське громадянство, публічно розхвалила президента РФ Владіміра Путіна і його війну в Україні.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа позбавив литовського громадянства російську фігуристку Маргариту Дробязко.

Литовська влада стверджувала, що Дробязко підтримувала тісні професійні та особисті зв'язки з Татьяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна.