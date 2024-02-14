В Литве спецкомиссия предлагает забрать гражданство у балерины, которая живет в РФ и поддерживает войну

Литовская комиссия по делам гражданства предложила лишить гражданства Литвы балерину Илзу Лиепу, которая проживает в России и публично высказывалась в поддержку войны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

"Комиссия единогласно решила предложить президенту признать, что Илза Лиепа потеряла гражданство Литвы", – заявил глава комиссии Пранас Жукаускас после заседания в среду.

Вопрос о гражданстве Лиепы вынесли на обсуждение после того, как балерина, имеющая также гражданство РФ и проживающая в России, в интервью российским СМИ осудила позицию стран Балтии относительно российско-украинской войны и выразила поддержку "спецоперации", которую начал Кремль.

Напомним, 13 ноября литовское МВД обратилось в Департамент государственной безопасности с просьбой проверить сотни иностранцев, которые имеют литовское гражданство, предоставленное им в виде исключения.

Литовский закон о гражданстве предусматривает возможность лишения гражданства, выданного по такой процедуре, если лицо начало совершать действия, угрожающие интересам безопасности Литвы, публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам Литвы, стран ЕС или других союзников.

Это решение приняли после сообщения СМИ о том, что российская балерина Илзе Лиепа, которая также имеет литовское гражданство, публично расхвалила президента РФ Владимира Путина и его войну в Украине.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа недавно лишил литовского гражданства российскую фигуристку Маргариту Дробязко.

Литовские власти утверждали, что Дробязко поддерживала тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.