Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности для Украины и других союзников на сумму 95 млрд долларов.

Об этом он сказал во время визита в Болгарию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Он напомнил, что Великобритания объявила о своем пакете поддержки Украины на год, а ЕС одобрил создание Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро.

"И я призываю членов Конгресса США, которые будут рассматривать это сегодня, проголосовать за этот пакет. Это имеет решающее значение для американской безопасности"

Глава британского МИД добавил, что за ситуацией в американском Конгрессе будет наблюдать весь мир.

Напомним, накануне Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.