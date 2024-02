У Туреччині затримали 4 осіб після масштабного зсуву ґрунту на золотодобувній шахті

У Туреччині в середу влада затримала чотирьох осіб у зв'язку з потужним зсувом ґрунту, який накрив золотодобувну шахту на сході країни, внаслідок чого щонайменше дев'ять робітників зникли безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Поліція затримала чотирьох високопоставлених посадовців шахти, в тому числі її керівника, в рамках розслідування катастрофи.

Відео, зняте робітником напередодні, показує величезну масу землі, яка засипає все на своєму шляху.

BAD NEWS : A massive landslide in Erzincan, Turkey buried miners in the gold mine operated by a Turkish-Canadian joint venture.



It is reported that there is a risk of cyanide-containing soil mobilized by landslides reaching the Euphrates River. pic.twitter.com/Fp4tifCBjy