У Туреччині затримали 4 осіб після масштабного зсуву ґрунту на золотодобувній шахті

У Туреччині в середу влада затримала чотирьох осіб у зв'язку з потужним зсувом ґрунту, який накрив золотодобувну шахту на сході країни, внаслідок чого щонайменше дев'ять робітників зникли безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Поліція затримала чотирьох високопоставлених посадовців шахти, в тому числі її керівника, в рамках розслідування катастрофи.

Відео, зняте робітником напередодні, показує величезну масу землі, яка засипає все на своєму шляху.

BAD NEWS : A massive landslide in Erzincan, Turkey buried miners in the gold mine operated by a Turkish-Canadian joint venture.



It is reported that there is a risk of cyanide-containing soil mobilized by landslides reaching the Euphrates River. pic.twitter.com/Fp4tifCBjy — CK (@cngzkync) February 13, 2024

За словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, зсув спричинив насип ґрунту, видобутого з шахти.

За його словами, п'ятеро зниклих робітників, ймовірно, перебували біля або всередині металевого контейнера, коли стався зсув. Троє інших перебували всередині або поруч з транспортним засобом, а ще один – у вантажівці.

Рятувальники використовують радіолокаційні пристрої для пошуку зниклих.

Понад 800 пошуково-рятувальних працівників, включаючи поліцейські й військові команди, гірничорятувальників і волонтерів, задіяні в пошуках дев'яти зниклих безвісти.

Інші працівники шахти також приєдналися до зусиль з порятунку своїх колег, в той час як сім'ї зниклих чекали на новини про близьких.

Зсув стався у вівторок на шахті Copler компанії Anagold Madencilik в місті Іліч у гірській провінції Ерзінджан.