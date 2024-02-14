В Турции задержали четырех человек после масштабного оползня на золотодобывающей шахте

В Турции в среду власти задержали четырех человек в связи с мощным оползнем, который накрыл золотодобывающую шахту на востоке страны, в результате чего по меньшей мере девять рабочих пропали без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Полиция задержала четырех высокопоставленных должностных лиц шахты, в том числе ее руководителя, в рамках расследования катастрофы.

Видео, снятое рабочим накануне, показывает огромную массу земли, которая засыпает все на своем пути.

BAD NEWS : A massive landslide in Erzincan, Turkey buried miners in the gold mine operated by a Turkish-Canadian joint venture.



It is reported that there is a risk of cyanide-containing soil mobilized by landslides reaching the Euphrates River. pic.twitter.com/Fp4tifCBjy — CK (@cngzkync) February 13, 2024

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, оползень вызвала насыпь грунта, добытого из шахты.

Пятеро пропавших рабочих, по его словам, вероятно, находились возле или внутри металлического контейнера, когда произошел оползень. Трое других были внутри или рядом с транспортным средством, а еще один – в грузовике.

Спасатели используют радиолокационные устройства для поиска пропавших.

Более 800 поисково-спасательных работников, включая полицейские и военные команды, горноспасателей и волонтеров, задействованы в поисках девяти пропавших без вести.

Другие работники шахты также присоединились к усилиям по спасению своих коллег, в то время как семьи пропавших ждали новостей о близких.

Оползень произошел во вторник на шахте Copler компании Anagold Madencilik в городе Илич в горной провинции Эрзинджан.