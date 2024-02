В Турции задержали четырех человек после масштабного оползня на золотодобывающей шахте

В Турции в среду власти задержали четырех человек в связи с мощным оползнем, который накрыл золотодобывающую шахту на востоке страны, в результате чего по меньшей мере девять рабочих пропали без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Полиция задержала четырех высокопоставленных должностных лиц шахты, в том числе ее руководителя, в рамках расследования катастрофы.

Видео, снятое рабочим накануне, показывает огромную массу земли, которая засыпает все на своем пути.

BAD NEWS : A massive landslide in Erzincan, Turkey buried miners in the gold mine operated by a Turkish-Canadian joint venture.



It is reported that there is a risk of cyanide-containing soil mobilized by landslides reaching the Euphrates River. pic.twitter.com/Fp4tifCBjy