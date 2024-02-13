На золотодобувній шахті в Туреччині стався обвал: під завалами люди

Працівники золотодобувної шахти в Туреччині опинилися в пастці під землею після обвалу грунту, що стався поблизу міста Іліч у гірській турецькій провінції Ерзінджан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Обвал на шахті Copler стався о 14:30 за місцевим часом. Дев'ять робітників, ймовірно, перебувають під землею, повідомили офіційні особи.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що дев'ять робітників не виходили на зв'язок з моменту зсуву, і що на місці події перебувають 400 пошуково-рятувальних працівників.

Агентство з надзвичайних ситуацій AFAD повідомило, що на місце події прибули рятувальники з навколишніх провінцій.

Глава Ерзінджана Бекір Аксун, тим часом, повідомив телеканалу Haberturk, що зниклими безвісти вважаються від 10 до 12 робітників.

Anagold Mining експлуатує шахту Copler з 2009 року. За словами Єрлікая, на підприємстві працювало 667 співробітників.

У своїй заяві компанія зазначила, що її "найважливішим пріоритетом у цьому складному процесі... є здоров'я і безпека наших співробітників і підрядників".

"Це болюча ситуація. Відразу після інциденту ми негайно зв'язалися з нашими співробітниками в регіоні, автиквізували наш план дій в надзвичайних ситуаціях і поінформували відповідні державні установи та організації", – йдеться в заяві.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив, що розпочато розслідування катастрофи.

Торік у лютому в Туреччині та Сирії стались сильні землетруси, унаслідок яких загинули понад 52 тисячі людей.

Турецька влада почала масштабне розслідування і масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.