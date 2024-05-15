Лідер ультраправих у Нідерландах оголосив, що близький до укладання коаліційної угоди

У Нідерландах лідер ультраправої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс, яка перемогла на парламентських виборах пів року тому, оголосив, що дуже близький до укладання угоди зі своїми майбутніми партнерами по коаліції.

Заяву Вілдерса наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Переговори щодо формування уряду у Нідерландах затягнулись через розбіжності між партіями щодо міграційної політики та державних фінансів.

"Я не бачу, щоб це (переговори. – Ред.) провалилося", – заявив Вілдерс журналістам невдовзі після опівночі, після 16 годин переговорів, під час яких сторони заявили, що досягли згоди щодо державних фінансів.

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Вілдерс дещо пом'якшив свою радикальну риторику і погодився не бути прем'єр-міністром, аби сформувати коаліцію.

Угода передбачає, що Партія свободи об’єднається з Народною партією за свободу та демократію (VVD), яку очолював чинний очільник уряду Марк Рютте, центристською "Новий соціальний контракт" (NSC), а також партією Фермерсько-громадянський рух (BBB).

Коаліція матиме 88 місць у 150-місній нижній палаті парламенту.

Наразі немає інформації щодо деталей урядової угоди, але очікується, що новий уряд запровадить більш жорстку політику щодо міграції.

Вілдерс також пообіцяв значні витрати на охорону здоров'я і зниження пенсійного віку, але бюджетні обмеження роблять малоймовірним, що інші партії підтримають ці плани.

Учасники переговорів знову зустрінуться в середу о 10 ранку за місцевим часом, щоб спробувати завершити угоду і дати можливість фракціям відреагувати на неї до того, як опівночі спливе термін, відведений на переговори.

Інші партійні лідери також заявили, що угода близька до завершення, хоча Пітер Омтцигт з NSC сказав, що поки що незрозуміло, хто стане прем'єр-міністром.

Очікується, що Вілдерс оголосить свого кандидата на цю посаду в середу.

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