Президентка Грузії розповіла про підсумки переговорів з главами МЗС чотирьох країн

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час переговорів з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Ісландії розповіла про події в країні після ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Про це Зурабішвілі заявила під час спільного з міністрами брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Вона запевнила міністрів, що за жодних обставин не буде вступати в якісь "фальшиві, штучні, брехливі переговори в рамках свого вето".

"Я не зраджу духу, який сьогодні присутній у цій країні і якому необхідно поступитися місцем... Наші друзі будуть поширювати це послання всюди, щоб ніхто не подумав, що ви можете використати президента Грузії, щоб врятувати обличчя цього уряду", – підкреслила президентка.

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За її словами, на переговорах йшлося про те, "наскільки важку крапку було поставлено вчора" після ухвалення скандального закону.

"Ця крапка, яка показує, що уряд не прислухався ні до голосу свого народу, ні до порад своїх друзів, ні до чиїхось попереджень і пішов своїм шляхом", – додала Зурабішвілі.

Крім того, президентка розповіла міністрам закордонних справ Латвії, Естонії, Литви та Ісландії про намір створити європейську платформу.

"Європейську платформу, над якою я працюю вже кілька тижнів, я офіційно представлю нашому населенню. Усі знають, що це комплекс рішень, які мобілізують Грузію на виборах, які повернуть Грузію на її шлях. Наше найближче майбутнє – це мобілізація для виборів, мирного шляху, на якому ми всі разом, безсумнівно, переможемо, щоб вивести нашу Батьківщину на мирний і європейський шлях", – розповіла Зурабішвілі.

Як відомо, у Тбілісі приїхали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Ісландії, головною темою їхнього візиту є ситуація довкола скандального закону про "іноагентів".

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, який того ж дня був у Грузії, попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців за підрив демократії.

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