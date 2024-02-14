Латвія з четверга почне конфіскувати авто з російськими номерами

З 15 лютого 2024 року на території Латвії почнуть діяти поправки до закону про дорожній рух, що дозволяють конфіскувати автомобілі з російськими номерами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Власники машин, зареєстрованих у Росії, до 14 лютого мали або зареєструвати свій транспортний засіб у Латвії, або ж вивезти його з території країни.

Згідно з поправками до закону, які набудуть чинності в четвер, зареєстровані в Росії транспортні засоби можуть брати участь у дорожньому русі на території Латвії, тільки якщо перетинають Латвію транзитом.

При цьому транспортний засіб, зареєстрований у РФ, зможе перетнути територію Латвії транзитом тільки один раз.

Перед тим як в'їхати до Латвії, необхідно надати інформацію про транспортний засіб, про його водія, а також про період, протягом якого автомобіль братиме участь у дорожньому русі в країні. Цей період не повинен перевищувати 24 годин.

У разі, якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає за межі Латвії, а також констатовано його несанкціоноване використання в дорожньому русі, у влади є право на конфіскацію автомобіля.

Крім того, за незаконну їзду на автомобілі з російськими номерами передбачено штраф у розмірі від 750 до 2000 євро.

Участь окремих транспортних засобів з російськими реєстраційними номерами в русі буде також дозволена в тих випадках, коли машина перебуває у володінні або користуванні особи, яка має привілеї та імунітет, згідно з обов'язковими для Латвії міжнародними нормами, а також – якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародні організації тощо.

Планується, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні.

Нагадаємо, Латвія також передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш, а нині – глава МЗС, в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.