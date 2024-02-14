Латвия с четверга начнет конфисковывать авто с российскими номерами

С 15 февраля 2024 года на территории Латвии начнут действовать поправки к закону о дорожном движении, позволяющие конфисковать автомобили с российскими номерами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Владельцы машин, зарегистрированных в России, до 14 февраля должны были либо зарегистрировать свое транспортное средство в Латвии, либо же вывезти его с территории страны.

Согласно поправкам к закону, которые вступят в силу в четверг, зарегистрированные в России транспортные средства могут участвовать в дорожном движении на территории Латвии, только если пересекают Латвию транзитом.

При этом транспортное средство, зарегистрированное в РФ, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Перед тем как въехать в Латвию, необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, о его водителе, а также о периоде, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Этот период не должен превышать 24 часов.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, а также констатировано его несанкционированное использование в дорожном движении, у властей есть право на конфискацию автомобиля.

Кроме того, за незаконную езду на автомобиле с российскими номерами предусмотрен штраф в размере от 750 до 2000 евро.

Участие отдельных транспортных средств с российскими регистрационными номерами в движении будет также разрешено в тех случаях, когда машина находится во владении или пользовании лица, имеющего привилегии и иммунитет, согласно обязательным для Латвии международным нормам, а также – если речь идет о дипломатическом представительстве, международных организациях и т.д.

Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

Напомним, Латвия также передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, а ныне – глава МИД, в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.