Порошенко каже, що Стефанчук не пустив його в Мюнхен через "смертельну небезпеку"

Лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про його відрядження за кордон – цього разу для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки – нібито через загрозу життю Порошенка.

Про це Порошенко сказав на брифінгу після зустрічі зі Стефанчуком у середу, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

За словами Порошенка, про небезпеку для життя п’ятого президента Стефанчуку повідомив глава ГУР Кирило Буданов.

"Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив чомусь спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна – Польща, а особливо в Мюнхені, мені як п'ятому президенту і лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити, як особу, яку охороняють, ні Управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка – його не випустити", – сказав Порошенко на брифінгу.

Останнім часом було кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ.

1 грудня Петро Порошенко заявляв, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі. Також опозиція у Раді звинувачувала владу, що вона не випустила депутаток у відрядження в США.

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