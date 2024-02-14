Порошенко говорит, что Стефанчук не пустил его в Мюнхен из-за "смертельной опасности"

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в очередной раз не подписал распоряжение о его командировке за границу – на этот раз для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности – якобы из-за угрозы жизни Порошенко.

Об этом Порошенко сказал на брифинге после встречи со Стефанчуком в среду, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

По словам Порошенко, об опасности для жизни пятого президента Стефанчуку сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.

"Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил почему-то спикеру парламента Руслану Стефанчуку о том, что сразу же после пересечения границы Украина – Польша, а особенно в Мюнхене, мне как пятому президенту и лидеру оппозиции грозит смертельная опасность. И не способны меня защитить, как охраняемое лицо, ни Управление государственной охраны, ни вся система безопасности Германии. И единственный способ, чтобы спасти Порошенко – его не выпустить", – сказал Порошенко на брифинге.

В последнее время было несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.

1 декабря Петр Порошенко заявлял, что пограничники не выпустили его из Украины для участия в международных встречах в США и Польше. Также оппозиция в Раде обвиняла власть, что она не выпустила депутаток в командировку в США.

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