Лідер президентських перегонів у Фінляндії не проти переміщення ядерної зброї

Александер Стубб, який лідирує в опитуваннях напередодні другого туру вибрів президента Фінляндії, висловився за дозвіл переміщати ядерну зброю територією країни у разі потреби.

Про це Стубб сказав у вівторок під час передвиборчих дебатів у політичній радіопрограмі Yle, пише "Європейська правда".

Стубб заявив, що ядерна зброя не повинна розміщуватися у Фінляндії на постійній основі. Але вона потрібна для того, щоб гарантувати мир.

"Наше завдання полягає в тому, щоб використовувати також мирні інструменти. Особисто я був би схильний внести поправки до Закону про ядерну енергію, який би враховував можливість переміщення ядерної зброї фінською землею в разі нагальної потреби. Це стало б також сигналом для Путіна", – пояснив свою позицію Стубб.

Водночас, суперник Стубба Пекка Хаавісто зазначив, що Фінляндія в будь-якому разі перебуває під "ядерною парасолькою" НАТО, навіть без переміщення ядерної зброї до країни.

"Важливо, щоб Фінляндія дотримувалася своєї нинішньої лінії щодо ядерної зброї. Важливо, щоб ми не підливали масла у вогонь з цього питання", – заявив Хаавісто.

За менш як тиждень до другого туру президентських виборів Александр Стубб від "Національної коаліції" зберігає перше місце у соцопитуваннях зі значним відривом від свого суперника Пекки Хаавісто.

У першому турі розрив між Стуббом і Хаавісто склав менше двох процентних пунктів.

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