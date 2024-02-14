Укр Рус Eng

В Бундестаге считают нереалистичным создание ядерных сил ЕС

Среда, 14 февраля 2024, 19:30

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Европейский Союз не должен делать ставку на ядерное оружие как гарантию сдерживания, а развивать другие сферы обороны.

Ее слова цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Дискуссии о создании собственного "ядерного зонтика" ЕС активизировались после скандального заявления экс-президента США Дональда Трампа, который допустил, что поощрял бы Россию напасть на государства-члены НАТО с недостаточными оборонными расходами.

По мнению Штрак-Циммерманн, ЕС должен создать "развитую, сложную систему, в которой вся Европа должна быть защищена". "Я не думаю, что большинство людей понимают, что это означает, кроме расходов", – добавила она.

В то же время депутат Бундестага считает маловероятным, что США решат вывести Европу из-под своего "ядерного зонтика", "потому что они сами получают от этого выгоду".

Лидер президентской гонки в Финляндии не против перемещения ядерного оружия 

"Мы должны срочно заняться тем, что Европа должна стать самодостаточной. Было бы полезно, если бы мы начали осуществлять совместные закупки; если бы мы стали конкретными, построили общую европейскую армию, построили европейскую киберзащиту – даже это пока не работает", – считает Штрак-Циммерманн.

Все члены ЕС являются подписантами Договора о нераспространении ядерного оружия, который призван предотвратить распространение ядерного оружия и способствовать сотрудничеству между ядерными и неядерными странами.

Франция является единственной страной ЕС, которая имеет собственное ядерное оружие, но несколько стран, в частности Германия, имеют американское ядерное оружие на своей территории.

Напомним, в прошлом году бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что ЕС нужно собственное ядерное оружие для эффективного сдерживания России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ядерное оружие Германия