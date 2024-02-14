В Бундестаге считают нереалистичным создание ядерных сил ЕС

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Европейский Союз не должен делать ставку на ядерное оружие как гарантию сдерживания, а развивать другие сферы обороны.

Ее слова цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Дискуссии о создании собственного "ядерного зонтика" ЕС активизировались после скандального заявления экс-президента США Дональда Трампа, который допустил, что поощрял бы Россию напасть на государства-члены НАТО с недостаточными оборонными расходами.

По мнению Штрак-Циммерманн, ЕС должен создать "развитую, сложную систему, в которой вся Европа должна быть защищена". "Я не думаю, что большинство людей понимают, что это означает, кроме расходов", – добавила она.

В то же время депутат Бундестага считает маловероятным, что США решат вывести Европу из-под своего "ядерного зонтика", "потому что они сами получают от этого выгоду".

"Мы должны срочно заняться тем, что Европа должна стать самодостаточной. Было бы полезно, если бы мы начали осуществлять совместные закупки; если бы мы стали конкретными, построили общую европейскую армию, построили европейскую киберзащиту – даже это пока не работает", – считает Штрак-Циммерманн.

Все члены ЕС являются подписантами Договора о нераспространении ядерного оружия, который призван предотвратить распространение ядерного оружия и способствовать сотрудничеству между ядерными и неядерными странами.

Франция является единственной страной ЕС, которая имеет собственное ядерное оружие, но несколько стран, в частности Германия, имеют американское ядерное оружие на своей территории.

Напомним, в прошлом году бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что ЕС нужно собственное ядерное оружие для эффективного сдерживания России.