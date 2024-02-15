Держдеп про знищення російського корабля "Цезарь Куніков": Фундаментальна зміна

Представник Держдепу США прокоментував потоплення російського корабля "Цезарь Куніков" у Чорному морі за допомогою українських дронів.

Заяву неназваного посадовця Держдепу наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі, як завгодно", є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні.

Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що Росія втратила вже 20% кораблів свого Чорноморського флоту.

"Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні", – завив високопосадовець Держдепу.

Він додав, що Україна змогла цього досягнути "завдяки обраному креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".

Представник зовнішньополітичного відомства додав, що ця зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, який полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

У середу в акваторії Чорного моря дрони Головного управління розвідки підбили корабель "Цезар Куніков". Згодом стало відомо, цей корабель атакували дронами "Магура".

Коментуючи знищення російського корабля, генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що ця подія посилює оптимізм союзників щодо військових спроможностей ЗСУ.