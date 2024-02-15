Госдеп об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников": Фундаментальное изменение

Представитель Госдепа США прокомментировал потопление российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море с помощью украинских дронов.

Заявление неназванного чиновника Госдепа приводит "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

По его словам, "тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море, как угодно", является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Россия потеряла уже 20% кораблей своего Черноморского флота.

"Эти удары беспилотников в Черном море являются серьезным делом. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе", – завил чиновник Госдепа.

Он добавил, что Украина смогла этого достичь "благодаря выбранному креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море".

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, который заключается в том, чтобы способствовать развитию украинской экономики и способствовать тому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.

В среду в акватории Черного моря дроны Главного управления разведки подбили корабль "Цезарь Куников". Впоследствии стало известно, этот корабль атаковали дронами "Магура".

Комментируя уничтожение российского корабля, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что это событие усиливает оптимизм союзников относительно военных возможностей ВСУ.