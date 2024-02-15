Сербия выразила протест Хорватии из-за сожжения на карнавале куклы с лицом Вучича

Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста посольству Хорватии в связи с сожжением на фестивале куклы с лицом президента Сербии Александара Вучича.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Сожжение куклы в образе президента Сербии – это абсолютно неприемлемый поступок, противоречащий совместно задекларированным намерениям полной нормализации отношений и улучшения сотрудничества", – заявили в МИД Сербии.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич также вышел с отдельным заявлением, в котором осудил поступок участников карнавала.

Сам Александар Вучич прокомментировал событие словами, что его это особо не обидело и что он "позавидовал бы, если бы сожгли куклу с лицом другого серба".

Напомним, в хорватском городе Каштела 13 февраля состоялся традиционный костюмированный карнавал, во время которого сожгли чучела президентов России и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича как "виновников прошлогодних проблем".

Перед тем в Дюссельдорфе на карнавале в так называемый "безумный понедельник" – первый день недели перед началом Великого поста – продемонстрировали огромные карикатурные фигуры патриарха РПЦ Кирилла и президента РФ Владимира Путина.