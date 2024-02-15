Міністр оборони Естонії: Росія змушує НАТО наростити військові витрати

Перехід Росії у стан військової економіки неуникно змусить держав-союзників по НАТО також збільшити витрати на оборону.

Про це заявив журналістам у Брюсселі естонський міністр оборони Ханно Певкур, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр Певкур наголосив на тому, що Росія продовжує нарощувати військові витрати. "Росія зараз по суті у статі воєнної економіки, а їхні воєнні витрати сягають 30% від державного бюджету. І це означає, що ми в НАТО маємо на це реагувати", – пояснив він.

На його думку, Альянс спільно має суттєво посилити оборонні витрати, перекриваючи зростання воєнного бюджету Росії, а також повинен передати більше людських ресурсів до спільних сил високої готовності.

"Потрібно передавати більше сил у розпорядження командувача сил НАТО в Європі, щоби стримувати Росію", – заявив міністр

Естонський міністр, зокрема, повідомив, що його держава також змушена буде інвестувати значні ресурси у озброєння. "Естонія буде отримувати рівень оборонних витрат мінімум 3% ВВП у найближчі роки", – заявив Ханно Певкур.

Як повідомлялося, цього тижня міністри оборони держав НАТО зібралися на зустріч, присвячену переважно питанню оборонних витрат. Генсек заявив, що Альянс має захищати навіть тих членів, що мало витрачають на оборону.

Між тим, у 2024 році кількість держав Альянсу, які досягнуть показника у 2% ВВП оборонних витрат, зросте до рекордного рівня.