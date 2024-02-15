Латвия призывает НАТО говорить с Россией с позиции силы

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс считает необходимым придерживаться жесткого подхода в диалоге НАТО с РФ.

Об этом он заявил перед началом встречи с министрами обороны НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Министр Андрис Спрудс отметил, что постоянная агрессивная риторика со стороны России не должна сдерживать Альянс от так же жестких действий и заявлений со своей стороны. Наоборот, по его мнению, сдерживание агрессии РФ будет качественным в случае жестких действий со стороны союзников.

"Мы должны действовать и коммуницировать с позиции силы. Россия – это государство-агрессор. Из этого надо исходить, понимая, что это может быть надолго", – заявил он.

Латвийский чиновник также заявил, что Альянс в рамках действий по сдерживанию должен активизировать физическую защиту границы от возможной агрессии. "Граница (балтийских государств) с Россией и Беларусью должна быть усилена", – подчеркнул он.

Также, по мнению Спрудса, Альянс не должен откладывать сближение с Украиной. "Мы согласовали в Вильнюсе, что Украина будет двигаться в сторону членства. И до Вашингтона (саммита НАТО-2024) мы можем сделать немало практических шагов", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", на встрече в Брюсселе звучит мнение, что Россия заставляет НАТО нарастить военные расходы.

Встреча министров обороны государств НАТО посвящена преимущественно вопросу оборонных расходов. Генсек заявил, что Альянс должен защищать даже тех членов, которые мало тратят на оборону.

Между тем, в 2024 году количество государств Альянса, которые достигнут показателя в 2% ВВП оборонных расходов, возрастет до рекордного уровня.