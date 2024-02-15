Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні через майже два роки повномасштабного вторгнення Росії становить 486 мільярдів доларів США (452,8 мільярда євро).

Про це свідчить оновлена спільна Оперативна оцінка збитків та потреб, оприлюднена урядом України, Групою Світового банку, Єврокомісією та ООН, повідомляє "Європейська правда" з посилання на пресслужбу Єврокомісії.

Для порівняння – торік вартість реконструкції та відновлення оцінювалась у 411 мільярдів доларів США (383 мільярди євро).

За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 мільярдів доларів США (14 мільярдів євро) для невідкладної реконструкції та відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях.

Хоча близько 5,5 млрд доларів (5,1 млрд євро) з цього фінансування було забезпечено як міжнародними партнерами України, так і власними ресурсами, близько 9,5 млрд доларів (8,9 млрд євро) наразі залишаються непрофінансованими.

"Агресивна війна Росії продовжує мати далекосяжні наслідки для України. ЄС продовжуватиме відігравати ключову роль у вирішенні коротко- та середньострокових викликів, визначених у сьогоднішньому звіті Оперативної оцінки збитків та потреб. Надаючи оновлену інформацію, оцінка допомагає ще більше зосередити зусилля з відновлення, реконструкції та модернізації через Український фонд та Український план", – прокоментував єврокомісар з питань розширення та політики сусідства ЄС Олівер Варгеї.

Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, раніше в інтерв’ю "ЄП" повідомив, коли варто очікувати на початок роботи Реєстру збитків, через який українці зможуть отримати компенсації за зруйноване майно.

Повне інтерв’ю з Ключковським дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".

