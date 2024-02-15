Стоимость восстановления Украины от войны выросла до $486 млрд – оценка

По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине из-за почти двух лет полномасштабного вторжения России составляет 486 млрд долларов США (452,8 млрд евро).

Об этом свидетельствует обновленная совместная Оперативная оценка убытков и потребностей, обнародованная правительством Украины, Группой Всемирного банка, Еврокомиссией и ООН, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Для сравнения – в прошлом году стоимость реконструкции и восстановления оценивалась в 411 млрд долларов США (383 млрд евро).

По оценкам украинских властей, только в 2024 году стране понадобится около 15 млрд долларов США (14 млрд евро) для неотложной реконструкции и восстановления как на национальном, так и на местном уровнях.

Хотя около 5,5 млрд долларов (5,1 млрд евро) из этого финансирования было обеспечено как международными партнерами Украины, так и собственными ресурсами, около 9,5 млрд долларов (8,9 млрд евро) пока остаются непрофинансированными.

"Захватническая война России продолжает иметь далеко идущие последствия для Украины. ЕС будет продолжать играть ключевую роль в решении кратко- и среднесрочных вызовов, определенных в сегодняшнем отчете Оперативной оценки ущерба и потребностей. Предоставляя обновленную информацию, оценка помогает еще больше сосредоточить усилия по восстановлению, реконструкции и модернизации через Украинский фонд и Украинский план", – прокомментировал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархеи.

Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, ранее в интервью "ЕП" сообщил, когда стоит ожидать начала работы Реестра убытков, через который украинцы смогут получить компенсации за разрушенное имущество.

Полное интервью с Ключковским смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".