Конституционный суд Латвии подтвердил законность языковых экзаменов для россиян

Латвийский Конституционный суд 15 февраля постановил, что норма иммиграционного закона об обязательной сдаче языкового экзамена для граждан России и декларировании ими источника доходов является конституционной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Конституционный суд Латвии признал соразмерным и соответствующим конституции решение Сейма об изменениях в иммиграционный закон, которое давало гражданам РФ отсрочку на сдачу языкового экзамена на два года.

Также суд решил, что граждане РФ имели достаточное время на изучение латышского языка, и если человек не приложил никаких усилий для сохранения своего правового статуса в Латвии, то продемонстрировал незаинтересованность в сохранении связей с Латвией, поэтому решение о выдворении из страны можно рассматривать как соразмерное.

Отдельно латвийский Конституционный суд отметил, что наличие гражданства РФ может рассматриваться в контексте государственной безопасности из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, под принятые осенью 2022 года поправки в латвийский закон об иммиграции попадали примерно 25 тысяч бывших (не)граждан Латвии, которые после 2003 года приняли гражданство России. Постоянный вид на жительство этих людей могли аннулировать.

Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, эти россияне должны были пройти ряд процедур, в частности предъявить сертификат о знании латышского языка на уровне А2 (начальный), выданный после 1 февраля 2001 года.

К сентябрю 2023 года более половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Латвийские депутаты после этого предложили тем, кто выполнил положения закона, продлить постоянный вид на жительство на два года, чтобы они успели выучить язык и сдать экзамен.

Около трех тысяч граждан РФ, которые бездействовали, должны были покинуть Латвию или пытаться получить временный легальный статус на других основаниях. В итоге кандидатов на выезд осталось около тысячи.