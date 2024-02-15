Віцепрем’єрка сподівається, що блокування кордону з Польщею вдасться уникнути

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сподівається, що до 20 лютого Україні та Польщі вдасться вирішити проблему імпорту сільгосппродукції, аби уникнути блокування пунктів пропуску польськими фермерами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в коментарі "РБК-Україна".

Стефанішина нагадала, що умови торгівлі з країнами-членами ЄС Україна визначає лише на рівні Європейського Союзу, тож для вирішення проблемних питань мають застосовуватись інструменти Угоди про асоціацію.

Віцепрем’єрка додала, що українська сторона прагне підтримувати прямий діалог із Польщею для врегулювання питання, й сторони вже провели зустрічі на найвищому рівні.

"Ми чітко розуміємо, що економічного у цих протестів мало. Європейська комісія підтвердила, що немає загрози ринку, нове рішення про продовження торгових преференцій щодо України містить чіткі запобіжники від перевищення обсягів імпорту, які можуть загрожувати внутрішньому ринку ЄС та окремих країн-членів", – зазначила вона.

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Найбільш кричущим випадком протестів став інцидент біля пункту перетину польсько-українського кордону "Ягодин – Дорогуськ", де польські фермери висипали частину зерна на дорогу з трьох українських вантажівок.

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