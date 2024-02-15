Вице-премьер надеется, что блокирования границы с Польшей удастся избежать

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина надеется, что до 20 февраля Украине и Польше удастся решить проблему импорта сельхозпродукции, чтобы избежать блокирования пунктов пропуска польскими фермерами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в комментарии "РБК-Украина".

Стефанишина напомнила, что условия торговли со странами-членами ЕС Украина определяет только на уровне Европейского Союза, поэтому для решения проблемных вопросов должны применяться инструменты Соглашения об ассоциации.

Вице-премьер добавила, что украинская сторона стремится поддерживать прямой диалог с Польшей для урегулирования вопроса, и стороны уже провели встречи на высшем уровне.

"Мы четко понимаем, что экономического в этих протестах мало. Европейская комиссия подтвердила, что нет угрозы рынку, новое решение о продлении торговых преференций в отношении Украины содержит четкие предохранители от превышения объемов импорта, которые могут угрожать внутреннему рынку ЕС и отдельных стран-членов", – отметила она.

20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Наиболее вопиющим случаем протестов стал инцидент возле пункта пересечения польско-украинской границы "Ягодин – Дорогуск", где польские фермеры высыпали часть зерна на дорогу из трех украинских грузовиков.

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