Італійські фермери звернулись у центрі Рима по допомогу до Мелоні

Італійські фермери вийшли у четвер в центр Рима, щоб закликати прем'єрку Джорджію Мелоні надати їм більше допомоги та заблокувати політику Євросоюзу, яку вони вважають шкідливою для їхньої галузі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Група фермерів зібралася на Капітолійській площі, де розташована мерія Рима, на гучну акцію протесту з коров'ячими дзвіночками та транспарантами, серед яких був і такий: "Джорджія, послухай нас!".

Reuters

Фермери є ключовим електоратом правої коаліції Мелоні, яка має тісні стосунки з лобі сільського господарства Італії Coldiretti – найбільшою асоціацією, що представляє та допомагає італійській агропромисловості.

Втім, нинішні протести очолюють менші групи, які не мають таких зв'язків.

"Поки що ми не маємо жодних стосунків з урядом, тому що він не надає нам допомоги. Уряд нам не близький", – сказав 18-річний демонстрант із Сицилії Маттіа Буццоне.

Друга акція протесту відбулася пізніше у четвер за участю кількох тракторів неподалік від давньоримської арени Великий цирк.

Наразі фермери протестують по всій Європі, зокрема в Польщі, Франції та Німеччині, виступаючи проти низьких цін на продукцію, зростання витрат, дешевого імпорту та обмежень, спричинених заходами ЄС щодо боротьби зі зміною клімату.

Раніше італійські фермери проїхалися під Колізеєм тракторами у кольорах національного прапора.

За даними ЗМІ, уряд Мелоні розглядає виділення 200 млн євро для того, щоб понизити чи зовсім скасувати деякі податки для фермерів.

Сама Мелоні висловила солідарність з аграріями та розкритикувала "ідеологізовані" європейські вимоги.

Повідомляли, що литовський парламент у четвер знизив акциз на зріджений нафтовий газ (LPG) з 304 євро до 13 євро за тонну з 1 березня – це була одна з вимог нещодавнього протесту фермерів.