Під тиском фермерів парламент Литви знизив акциз на LPG

Литовський парламент у четвер знизив акциз на зріджений нафтовий газ (LPG) з 304 євро до 13 євро за тонну з 1 березня – це була одна з вимог нещодавнього протесту фермерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

На тому ж голосуванні парламент зняв обмеження на використання неоподаткованого дизельного палива фермерами. 108 депутатів проголосували "за", жоден не виступив проти, а п'ять депутатів утрималися.

Міністр навколишнього середовища Симонас Гентвілас, найбільш затятий противник зниження акцизів на LPG, не брав участі в засіданні. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте також була відсутня.

Кястутіс Мажейка, член Комітету з питань села, сказав, що від зниження податку найбільше виграють не фермери, а домогосподарства, які користуються LPG.

"Останнім часом люди їздять до Латвії та Польщі з балонами, щоб купити (LPG)... Ці люди відчують ефект найбільше і раніше, ніж фермери, які відчують зміни лише влітку", – сказав Мажейка.

У січні фермери влаштували масовий протест у Вільнюсі, вимагаючи від уряду скасувати підвищення акцизу на LPG, що діє з 1 січня, і повернути знижену ставку акцизу на дизельне паливо для їхніх вантажівок.

Міністр навколишнього середовища Сімонас Гентвілас заявив у середу, що низький акцизний збір на LPG сприятиме подальшому імпорту продукту з Росії та перешкоджатиме людям і підприємствам інвестувати в менш забруднююче паливо.

Цим рішенням парламент відступає від курсу на зменшення забруднення та активну боротьбу зі зміною клімату, зазначив він.

13 лютого литовські фермери оголосили про намір провести ще одну акцію протесту по всій країні. Сільськогосподарський союз Литви пояснив своє рішення тим, що ігноруються вимоги фермерів щодо розміру акцизного податку на скраплений нафтовий газ.