Итальянские фермеры обратились в центре Рима за помощью к Мелони

Итальянские фермеры вышли в четверг в центр Рима, чтобы призвать премьера Джорджию Мелони предоставить им больше помощи и заблокировать политику Евросоюза, которую они считают вредной для их отрасли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Группа фермеров собралась на Капитолийской площади, где расположена мэрия Рима, на громкую акцию протеста с коровьими колокольчиками и транспарантами, среди которых был и такой: "Джорджия, послушай нас!".

Reuters

Фермеры являются ключевым электоратом правой коалиции Мелони, которая имеет тесные отношения с лобби сельского хозяйства Италии Coldiretti – крупнейшей ассоциацией, представляющей и помогающей итальянской агропромышленности.

Впрочем, нынешние протесты возглавляют меньшие группы, которые не имеют таких связей.

"Пока мы не имеем никаких отношений с правительством, потому что оно не оказывает нам помощи. Правительство нам не близко", – сказал 18-летний демонстрант из Сицилии Маттиа Буццоне.

Вторая акция протеста состоялась позже в четверг с участием нескольких тракторов неподалеку от древнеримской арены Большой цирк.

Сейчас фермеры протестуют по всей Европе, в частности в Польше, Франции и Германии, выступая против низких цен на продукцию, роста расходов, дешевого импорта и ограничений, вызванных мерами ЕС по борьбе с изменением климата.

Ранее итальянские фермеры проехались под Колизеем тракторами в цветах национального флага.

По данным СМИ, правительство Мелони рассматривает выделение 200 млн евро для того, чтобы снизить или вовсе отменить некоторые налоги для фермеров.

Сама Мелони выразила солидарность с аграриями и раскритиковала "идеологизированные" европейские требования.

Сообщалось, что литовский парламент в четверг снизил акциз на сжиженный нефтяной газ (LPG) с 304 евро до 13 евро за тонну с 1 марта – это было одно из требований недавнего протеста фермеров.