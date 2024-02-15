США успішно запустили супутники для виявлення гіперзвукових і балістичних ракет

Агентство протиракетної оборони й Агентство космічних досліджень США напередодні, 14 лютого, підтвердили успішний запуск шести супутників, призначених для відстеження гіперзвукових і балістичних ракет, на низьку навколоземну орбіту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Пентагоні.

Запуск відбувся 14 лютого о 17:30 за місцевим часом зі стартового комплексу 40 на мисі Канаверал ракетою Falcon 9 компанії SpaceX. Партія налічує два супутники для космічного датчика гіперзвукового і балістичного стеження (HBTSS) і чотири супутники стеження Tranche 0 (T0).

Супутники пройдуть дворічне випроюбування на орбіті, а в найближчі тижні інженери Агентств протиракетної оборони та космічних досліджень проведуть серію тестів, щоб переконатися у справності техніки.

Запущені супутники призначені для виявлення гіперзвукових, балістичних та інших загроз раніше за наземні радари. Розробка HBTSS почалась у 2018 році; а минулоріч США розгорнули 23 апарати Tranche 0 на орбіті.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Космічні сили США скасували багатомільярдну програму компанії Northrop Grumman з розробки засекреченого військового супутника через збільшення витрат, труднощі з розробкою корисного навантаження та затримки графіка.