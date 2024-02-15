США успешно запустили спутники для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет

Агентство противоракетной обороны и Агентство космических исследований США накануне, 14 февраля, подтвердили успешный запуск шести спутников, предназначенных для отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет, на низкую околоземную орбиту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Пентагоне.

Запуск состоялся 14 февраля в 17:30 по местному времени со стартового комплекса 40 на мысе Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Партия насчитывает два спутника для космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения (HBTSS) и четыре спутника слежения Tranche 0 (T0).

Спутники пройдут двухлетнее испытание на орбите, а в ближайшие недели инженеры Агентств противоракетной обороны и космических исследований проведут серию тестов, чтобы убедиться в исправности техники.

Запущенные спутники предназначены для обнаружения гиперзвуковых, баллистических и других угроз раньше наземных радаров. Разработка HBTSS началась в 2018 году; а в прошлом году США развернули 23 аппарата Tranche 0 на орбите.

Напомним, по данным СМИ, Космические силы США отменили многомиллиардную программу компании Northrop Grumman по разработке засекреченного военного спутника из-за увеличения расходов, трудностей с разработкой полезной нагрузки и задержки графика.