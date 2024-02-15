ЗМІ: США скасували багатомільярдну засекречену програму військових супутників

Космічні сили США скасували багатомільярдну програму компанії Northrop Grumman з розробки засекреченого військового супутника через збільшення витрат, труднощі з розробкою корисного навантаження та затримки графіка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на регуляторний акт та поінформовані джерела.

За даними видання, минулого місяця компанія Northrop отримала офіційне повідомлення про припинення роботи в межах "нашого обмеженого космічного бізнесу" від оборонного підрядника у поданій до регуляторних органів заяві, де вживається жаргон для засекречених програм.

У заяві не міститься жодних подробиць про засекречений супутник або причини його відкликання, йдеться в матеріалі.

Згідно із заявою, компанія розраховує скоротити свій космічний сегмент загальною вартістю понад 40 млрд доларів приблизно на два мільярди доларів протягом першого кварталу, "у зв'язку з припиненням" контракту, зазначає Bloomberg.

Представник галузі повідомив виданню, що програму замовили в Northrop у січні 2020 року. За словами людей, знайомих з цим питанням, компанія лобіювала в підкомітеті з питань оборонних асигнувань Палати представників США заходи з порятунку частини програми.

Фінансовий директор Northrop Девід Кеффер загадково прокоментував скасування проєкту під час телефонного дзвінка компанії, зазначивши, що зниження продажів космічних апаратів частково "відображає скорочення обмеженої програми через зміну урядових пріоритетів".

Речниця ВПС США з питань космічних закупівель Лора Макендрюс заявила, що "не має що відповісти на цей запит з огляду на засекреченість".

Northrop зокрема має незасекречені космічні контракти, такі як супутникова система Tranche 1 Transport Layer для виявлення гіперзвукової зброї та передових ракет.

Рішення про скасування програми було ініційоване Френком Калвеллі, помічником міністра ВПС США з питань космічних закупівель, сказав неназваний американський посадовець та представник галузі, знайомий з цим рішенням.

Як наслідок, фінансування програми, що міститься в запиті на закупівлю "Спеціальної космічної діяльності Космічних сил" на суму 841 мільйон доларів, було скорочено в остаточному законопроєкті про оборонну політику на 2024 фінансовий рік.

Напередодн голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджують, що загроза пов'язана з Росією.

Два поінформовані джерела американського телеканалу ABC News стверджують, що "серйозна загроза нацбезпеці" США, про яку заговорили 14 лютого, стосується ймовірних намірів Росії запустити в космос ядерну зброю.